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Общество

13 тысяч рублей лишился пскович, продавая куртку в интернете

В Пскове местный житель лишился 13 тысяч рублей, продавая куртку в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Мужчина выложил объявление о продаже джинсовой куртки на одном известном сайте. Позже гражданину поступило сообщение с вопросом о возможности оформления доставки в Киров. Пскович указал электронную почту, на нее пришел скриншот сообщения о переводе 6500 рублей за оплату товара по безопасной доставке. В ходе переписки жителя города Пскова попросили указать номер банковской карты якобы для перечисления денежных средств и пояснили, что размер денежных средств на карте должен быть не менее стоимости куртки, 6500 рублей.

Далее заявителю от банка пришло подтверждение оплаты с кодом. Позже его попросили подтвердить поступление денег, мужчина нажал «подтвердить». Посчитав, что вводит подтверждение для перечисления ему денежных средств, заявитель ввел шестизначный код, и с его карты были списаны 6500 рублей. После этого продавец обратился в техническую поддержку сайта и ему пояснили, что произошел технический сбой, предложив пройти по ссылке для возврата денежных средств. Заявитель перешел по ссылке, ему пришел шестизначный код, который он ввел, после чего у него вновь были списаны 6500 руб. Всего с псковича списали 13 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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