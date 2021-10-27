Мотоцикл «Юпитер» и запчасти от «Урала» украл мужчина в Пушкинских Горах
В Пушкинских Горах мужчина украл мотоцикл и запчасти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области
Кража произошла на улице Ленина. Мужчина пролез в сарай, оторвав несколько досок в стене, вывез мотоцикл ИЖ Юпитер, запчасти от мотоцикла «Урал» и сдал их в пункт приема металла.
Вором оказался 43-летний безработный, судимый житель Пушкиногорского района. Часть похищенного полицейские обнаружили в пункте приема металла и изъяли. Возбуждено уголовное дело.
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