Мотоцикл «Юпитер» и запчасти от «Урала» украл мужчина в Пушкинских Горах

12:19, 27 октября 2021, ПАИ

В Пушкинских Горах мужчина украл мотоцикл и запчасти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области

Кража произошла на улице Ленина. Мужчина пролез в сарай, оторвав несколько досок в стене, вывез мотоцикл ИЖ Юпитер, запчасти от мотоцикла «Урал» и сдал их в пункт приема металла.

Вором оказался 43-летний безработный, судимый житель Пушкиногорского района. Часть похищенного полицейские обнаружили в пункте приема металла и изъяли. Возбуждено уголовное дело.