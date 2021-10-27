Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 11 лет тюрьмы грозит псковичу, который избил мужчину и переехал его на автомобиле

Псковичу, который избил и переехал несколько раз мужчину на улице Некрасова неподалёку от церкви Покрова от Торга, грозит более 11 лет лишения свободы за покушение на убийство, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

1 марта псковичи познакомились в одном из кафе Пскова, они выпили и сели в машину одного из мужчин, чтобы покататься по городу. Во время поездки между товарищами произошёл конфликт. Водитель вытащил товарища из машины, ударил его 15 раз ногами по голове и телу, после чего покинул место происшествия. Спустя какое-то время мужчина вернулся на автомобиле «Фольксваген» и трижды переехал мужчину, а затем вышел из машины и ещё десять раз ударил товарища ногами. После этого он скрылся с места происшествия, однако затем снова вернулся и ещё раз на машине переехал мужчину.

Водителя автомобиля обнаружили сотрудники полиции на месте преступления, потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Как отметили в пресс-службе, мужчина чудом остался жив.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело находится на рассмотрении в Псковском городском суде. Наказание за покушение на убийство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет и 3 месяцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

27 октября 2021

Более 11 лет тюрьмы грозит псковичу, который избил мужчину и переехал его на автомобиле
27 октября 2021

Из-за плохого самочувствия водителя произошло ДТП в Пскове
27 октября 2021

Такси съехало в кювет в Псковском районе
26 октября 2021

Вора-кофемана задержали в Пскове
26 октября 2021

В Пскове предотвратили взрыв газового баллона в доме

25 октября 2021

В интернете появилось видео взрыва газа в Набережных Челнах
25 октября 2021

В Набережных Челнах в пятиэтажке произошёл взрыв бытового газа
25 октября 2021

Псковские следователи расследуют травмирование 14-летней девочки «Сапсаном»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...