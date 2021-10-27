Более 11 лет тюрьмы грозит псковичу, который избил мужчину и переехал его на автомобиле

13:50, 27 октября 2021, ПАИ

Псковичу, который избил и переехал несколько раз мужчину на улице Некрасова неподалёку от церкви Покрова от Торга, грозит более 11 лет лишения свободы за покушение на убийство, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

1 марта псковичи познакомились в одном из кафе Пскова, они выпили и сели в машину одного из мужчин, чтобы покататься по городу. Во время поездки между товарищами произошёл конфликт. Водитель вытащил товарища из машины, ударил его 15 раз ногами по голове и телу, после чего покинул место происшествия. Спустя какое-то время мужчина вернулся на автомобиле «Фольксваген» и трижды переехал мужчину, а затем вышел из машины и ещё десять раз ударил товарища ногами. После этого он скрылся с места происшествия, однако затем снова вернулся и ещё раз на машине переехал мужчину.

Водителя автомобиля обнаружили сотрудники полиции на месте преступления, потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Как отметили в пресс-службе, мужчина чудом остался жив.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело находится на рассмотрении в Псковском городском суде. Наказание за покушение на убийство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет и 3 месяцев.