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Спорт

Псковичка завоевала золото на всероссийских соревнованиях по настольному теннису

Фото Андрея Степанова

Воспитанница спортивной школы «Олимп», мастер спорта России, уроженка Пскова Александра Васильева одержала победу в личном первенстве на всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Фото: центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования проходили в Великом Новгороде и были посвящены памяти великого русского полководца Александра Невского.

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