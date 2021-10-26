Псковичка завоевала золото на всероссийских соревнованиях по настольному теннису
Воспитанница спортивной школы «Олимп», мастер спорта России, уроженка Пскова Александра Васильева одержала победу в личном первенстве на всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в Центре спортивной подготовки региона.
Соревнования проходили в Великом Новгороде и были посвящены памяти великого русского полководца Александра Невского.
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