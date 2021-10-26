Псковичка завоевала золото на всероссийских соревнованиях по настольному теннису

12:38, 27 октября 2021, ПАИ

Воспитанница спортивной школы «Олимп», мастер спорта России, уроженка Пскова Александра Васильева одержала победу в личном первенстве на всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Соревнования проходили в Великом Новгороде и были посвящены памяти великого русского полководца Александра Невского.