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Общество

Фирменные сумки-шопперы регоператора могут получить псковичи за полезные для экологии дела

Региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») объявил акцию в честь добавления 2000-го участника в группу компании в соцсети «ВКонтакте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В связи с этим событием жители региона могут получить фирменные сумки-шопперы. Для этого нужно рассказать в посте, что вы делаете полезного для экологии (идёте сажать деревья, отказываетесь от бесполезной упаковки, сортируете мусор), отметить регоператора в любой из социальных сетей (VK, Instagram). После этого представители «Экопрома» свяжутся с вами и передадут сумку.

Те, кто стал свидетелем нарушения складирования ТКО (засовывания веток, строительного мусора, листвы, мебели в контейнер) и сделал фото нарушителя, также могут получить презент. Для этого снимок нужно прислать в адрес компании.

«Мы от всего коллектива говорим вам спасибо за то, что вы с нами. Впереди нас ждет еще много работы по наведению порядка и чистоты, и мы надеемся, что вы нам в этом поможете», - отметили в компании.

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