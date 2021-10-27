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Общество

Двустороннее движение на улице Звёздной восстановлено в Пскове

С 27 октября в Пскове в связи с завершением работ по ремонту дорожного покрытия восстановлено движение транспорта на улице Звёздной на участке от улицы Труда до улицы Новосёлов по схеме, действовавшей до ремонта (в двухстороннем режиме). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Псковичей просят обращать особое внимание на схему организации движения транспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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