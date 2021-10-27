Мужчина пострадал в ДТП в Пскове

17:16, 27 октября 2021, ПАИ

Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло на пересечении улиц Киселёва и Розы Люксембург. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Фольксваген».

В результате столкновения пострадал пскович, находящийся в автомобиле «Лада Ларгус». На данный момент ему оказывается медицинская помощь и решается вопрос о госпитализации. Два человека, которые находились в автомобиле «Фольксваген», отказались от госпитализации.

Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобили. На месте работают сотрудники ДПС, они выясняют обстоятельства произошедшего.