Иномарка съехала в кювет в Опочецком районе
Вблизи деревни Пашкино Опочецкого орайона, по предварительным данным водитель автомобиля Kia, двигаясь по трассе Р-23, совершил съезд в кювет. Об том сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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