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Происшествия

Пскович попался на краже спиртного из магазина

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, похитившего из магазина спиртное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент случился 26 октября. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего местного жителя, который ранее похитил из этого магазина спиртные напитки. Общая сумма ущерба составила 1 866 рублей.

По данному факту проводится проверка.

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