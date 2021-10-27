Пскович попался на краже спиртного из магазина

23:03, 27 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, похитившего из магазина спиртное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент случился 26 октября. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего местного жителя, который ранее похитил из этого магазина спиртные напитки. Общая сумма ущерба составила 1 866 рублей.

По данному факту проводится проверка.