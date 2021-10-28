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Общество

До +12 градусов ожидается в Псковской области 28 октября

До +12 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 октября, пишет официальный Telegram-канал региона.

По данным Гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, вечером и ночью в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха днем +7...+12, ночью +4...+9.

В Пскове днем преимущественно без осадков. При этом вечером и ночью псковичей ожидает небольшой дождь.Температура днем +9...+11, ночью +7...+9.
В Великих Луках днем также без осадков, ночью пройдёт небольшой дождь. Температура днем от +9 до +11, ночью +6...+8.

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