До +12 градусов ожидается в Псковской области 28 октября

09:08, 28 октября 2021, ПАИ

До +12 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 октября, пишет официальный Telegram-канал региона.

По данным Гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, вечером и ночью в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха днем +7...+12, ночью +4...+9.

В Пскове днем преимущественно без осадков. При этом вечером и ночью псковичей ожидает небольшой дождь.Температура днем +9...+11, ночью +7...+9.

В Великих Луках днем также без осадков, ночью пройдёт небольшой дождь. Температура днем от +9 до +11, ночью +6...+8.