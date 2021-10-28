Ещё 284 человека заразились COVID-19 в Псковской области

11:14, 28 октября 2021, ПАИ

57 165 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 284 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 48 659 пациентов (за сутки – 298), умерло 897 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 596 896 тестов на коронавирус (за сутки – 2 359).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.