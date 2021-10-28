С 1 ноября еще одна деревня Себежского района будет включена в график вывоза ТКО

15:20, 28 октября 2021, ПАИ

Деревня Валтрево ГП «Сосновый Бор» Себежского района с 1 ноября будет включена в график вывоза ТКО, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром».

Для данной деревни определен мешковой способ сбора мусора, а вывоз в ноябре будет осуществляться по графику — 1, 3 и 5-й понедельник месяца.

С актуальным графиком вывоза ТКО в Себежском районе можно ознакомиться на сайте регоператора.