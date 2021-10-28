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Политика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решал вопросы длительных региональных отключений электричества в Москве

Состоялась встреча Михаила Ведерникова и Андрея Рюмина. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Сегодня в Москве губернатор Псковской области Михаил ведерников встретился с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Администрации Псковской области.

Стороны говорили о реализации программы повышения надежности электроснабжения потребителей Псковской области, рассчитанной на период 2022–2024 годов. Для чего необходимо техническое перевооружение и реконструкция 114 объектов 10 кВт, покупка 10 дополнительных резервных источников питания мощностью по 100 кВт и 139 единиц автотранспорта и специальной техники.

«Самое главное – это отработка поручений Президента по реализации и обеспечению финансирования отдельной программы для Псковской области по повышению надежности электроснабжения. Программа достаточно весомая, рассчитана на несколько лет. Стоимость реализации мероприятий программы составит около 5 млрд рублей. Это позволит привести сети в порядок и уйти от массовых и длительных прекращений электроснабжения на территории региона», – заметил губернатор.

«Для повышения надежности энергоснабжения потребителей в условиях участившихся погодных аномалий разработан ряд дополнительных мероприятий. Их реализация наравне с ранее запланированными в будущем позволит снизить риски отключений и минимизировать сроки восстановления электроснабжения в случае нарушений», – отметил в свою очередь Андрей Рюмин.

По итогам рабочей встречи губернатор обратил внимание, что помимо обсуждения наиболее актуальных вопросов повышения энергоэффективности, состояния сетей, достигнута договоренность рассмотреть возможность дополнительного выделения средств и принятия мер по обеспечению надежности электроснабжения потребителей Псковской области.

Напомним, что в последнее время на территории Псковской области неоднократно наблюдались неблагоприятные погодные явления, которые влекли за собой массовые отключения электроэнергии. Во многом это связано с большим износом электросетевой инфраструктуры, большим количеством объектов, которые требуют ремонта и модернизации.

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