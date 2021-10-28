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Общество

Госархив Псковской области обращает внимание на изменение графика работы читальных залов

График работы читальных залов Псковского государственного архива изменится. Фото Instagram

Обращаем внимание пользователей государственного архива Псковской области  на изменения в часах работы читальных залов. Об этом ПАИ рассказали в учреждении.

  • С 8 ноября 2021 года рабочие дни — понедельник, вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. С 13.00 до 14.00 — перерыв для проведения санитарной обработки помещения.
  • Пятница — санитарный день.

Просьба учитывать это при планировании посещения архива.

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