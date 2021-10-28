Госархив Псковской области обращает внимание на изменение графика работы читальных залов
Обращаем внимание пользователей государственного архива Псковской области на изменения в часах работы читальных залов. Об этом ПАИ рассказали в учреждении.
- С 8 ноября 2021 года рабочие дни — понедельник, вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. С 13.00 до 14.00 — перерыв для проведения санитарной обработки помещения.
- Пятница — санитарный день.
Просьба учитывать это при планировании посещения архива.
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28 октября 2021
Госархив Псковской области обращает внимание на изменение графика работы читальных залов