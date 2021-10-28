Госархив Псковской области обращает внимание на изменение графика работы читальных залов

20:53, 28 октября 2021, ПАИ

Обращаем внимание пользователей государственного архива Псковской области на изменения в часах работы читальных залов. Об этом ПАИ рассказали в учреждении.

С 8 ноября 2021 года рабочие дни — понедельник, вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. С 13.00 до 14.00 — перерыв для проведения санитарной обработки помещения.

Пятница — санитарный день.

Просьба учитывать это при планировании посещения архива.