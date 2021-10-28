Псковская областная научная библиотека не будет работать в противоэпидемические дни

21:39, 28 октября 2021, ПАИ

Уважаемые читатели! С 30 октября по 7 ноября 2021 года Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) не работает и не обслуживает читателей. Об этом ПАИ сообщили в методическом отделе библиотеки.

Меры приняты в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Указом Президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», Указом губернатора Псковской области и письмом Комитета по культуре Псковской области № КК-02-705 от 28.10.2021 г.