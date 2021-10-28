Компания Facebook меняет своё название
Компания Facebook cменит название на Meta. Об этом в ходе презентации ребрендинга корпорации заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, пишет издание The Insider. Сама соцсеть при этом не будет переименована. При ребрендинге был заменён и логотип компании. По замыслу дизайнеров рядом с названием компании будет стоять знак бесконечности неправильной формы.
Акции Facebook выросли на 3% на новостях о переименовании компании.
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