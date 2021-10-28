Компания Facebook меняет своё название

21:49, 28 октября 2021, ПАИ

Компания Facebook cменит название на Meta. Об этом в ходе презентации ребрендинга корпорации заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, пишет издание The Insider. Сама соцсеть при этом не будет переименована. При ребрендинге был заменён и логотип компании. По замыслу дизайнеров рядом с названием компании будет стоять знак бесконечности неправильной формы.

Акции Facebook выросли на 3% на новостях о переименовании компании.