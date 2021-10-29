Всемирный день борьбы с псориазом отмечают 29 октября

08:58, 29 октября 2021, ПАИ

29 октября отмечают Всемирный день борьбы с псориазом или Всемирный день псориаза. Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза, сообщает calend.ru.

Эта дата в первую очередь затрагивает тех людей, которые страдают от этого заболевания, а также врачей-дерматологов, помогающих людям лечить его. Адресован он, однако, и всему мировому сообществу, так как статистические данные говорят о том, что около 3 % населения мира страдают от псориаза или псориатического артрита – заболевания, связанного с поражением не только кожных покровов, но и суставов человека.

Псориаз хоть и относится к числу заболеваний, полностью неизлечимых, но поддаётся контролю, и при правильном лечении его внешнее проявление может быть незначительным и даже проходящим. Это одно из наиболее распространенных кожных заболеваний и может проявиться в любом возрасте в виде сыпи, покраснения и шелушения кожи на определённых участках тела. Открытые участки тела, поражённые высыпаниями, часто вызывают определённые психологические комплексы, способные стать барьером в общении больного с окружающими. Причём этот дискомфорт для больного может стать фактором, усугубляющим проявление заболевания.

Большую роль в появлении псориаза у больного играет генетически обусловленная предрасположенность, а также ряд факторов, способствующих проявлению псориаза. Среди таких факторов можно назвать нарушение работы иммунной системы, солнечное и рентгеновское облучение, гормональные нарушения.

Правильное лечение способствует тому, что период ремиссии, когда внешние проявления заболевания становятся малозаметными или вовсе исчезают, может быть довольно длительным и продолжаться до нескольких лет. В отдельных случаях псориаз развивается в более сложную и тяжёлую форму, выражающуюся в поражении суставов человека – псориатический артрит.

Каждый год 29 октября Международная федерация ассоциаций псориаза проводит мероприятия под определённой темой. В этот день по всему миру проводятся лекции, семинары с привлечением медицинских специалистов, конкурсы рисунков и открыток, фотовыставки, раздача листовок и информационных брошюр, консультации в медучреждениях и другие мероприятия. В отдельных странах проводятся открытые занятия йогой с больными псориазом.