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Видео: Псковский «теддизм» - выставка культовой игрушки открылась в Пскове

В псковской галерее Avec plaisir («С удовольствием») на ул. Пушкина открылась выставка, посвященная Международному дню мишек Тедди. Свои изделия представили авторы из объединения «Псковский кукольный дом». Любимая во всем мире плюшевая фигурка известна больше 100 лет, в прикладном искусстве есть даже отдельное направление – «теддизм».

Специально для ПАИ псковские мастера, среди которых есть лауреаты международных конкурсов, показали технологию создания культовых игрушек.

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