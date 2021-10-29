Преподаватель ПсковГУ рассказала об опыте использования цифровых технологий в подготовке учителей английского языка
Доцент кафедры европейских языков и культур Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Галина Маслова стала участником конференции «Тенденции и проблемы в области преподавания английского языка (ELT) и предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL)», которая проходит в эти дни в смешанном формате в Нарвском колледже Тартуского университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Мероприятие проводится восьмой раз и всегда привлекает внимание европейских учёных и преподавателей, занимающихся проблемами языкового образования, поскольку Нарвский колледж Тартуского университета по праву признается центром поликультурного и полиязыкового образования в Эстонии и является площадкой для международного обмена результатами исследований и лучшими практиками в преподавании английского языка, отметили в пресс-службе.
На конференции представили пленарные доклады представители учёного сообщества из Эстонии, Великобритании, Германии, Испании и США. Доцент кафедры европейских языков и культур Галина Маслова выступила с докладом «Цифровые технологии в подготовке будущих учителей английского языка».
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