Преподаватель ПсковГУ рассказала об опыте использования цифровых технологий в подготовке учителей английского языка

16:43, 29 октября 2021, ПАИ

Доцент кафедры европейских языков и культур Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Галина Маслова стала участником конференции «Тенденции и проблемы в области преподавания английского языка (ELT) и предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL)», которая проходит в эти дни в смешанном формате в Нарвском колледже Тартуского университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие проводится восьмой раз и всегда привлекает внимание европейских учёных и преподавателей, занимающихся проблемами языкового образования, поскольку Нарвский колледж Тартуского университета по праву признается центром поликультурного и полиязыкового образования в Эстонии и является площадкой для международного обмена результатами исследований и лучшими практиками в преподавании английского языка, отметили в пресс-службе.

На конференции представили пленарные доклады представители учёного сообщества из Эстонии, Великобритании, Германии, Испании и США. Доцент кафедры европейских языков и культур Галина Маслова выступила с докладом «Цифровые технологии в подготовке будущих учителей английского языка».