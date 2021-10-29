В Палкинском районе завершился ремонт участка дороги Рубцово – Амосово

17:04, 29 октября 2021, ПАИ

В Палкинском районе завершены дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» участка дороги Рубцово – Амосово, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автодорогу Рубцово – Амосово обновили на участке длиной около 3 км, от деревни Захонье в сторону населенного пункта Анскино. Покрытие проезжей части выполнили из песчано-гравийно-щебеночной смеси, произвели срезку кустарников и мелколесья, отремонтировали и прочистили водопропускные трубы, укрепили обочины песчано-гравийной смесью.

Кроме того, подрядная организация установила автопавильон с обустройством заездного кармана, произвела асфальтирование дорожки и тротуара с установкой бортового камня.

Автомобильная дорога Рубцово – Амосово относится к V категории, имеет одну полосу движения. Ширина проезжей части варьируется до 5 метров, обочина – 1 метр. Гарантия на верхний слой песчано-гравийного покрытия и укрепление обочин – 3 года.

Финансирование осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Заказчик работ – администрация Палкинского района. Подрядная организация – ООО «УДС Псков». Также данный подрядчик по этому контракту выполнял работы по объекту Воронино – Гриханиха. Стоимость комплексного ремонта составила около 17 млн рублей.