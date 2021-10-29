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Культура

Дом культуры имени Ленина в Великих Луках готовится к юбилею

Большая часть творческого потенциала ДК приходится на хореографические коллективы. Фото газета

В 2022 году старейшее учреждение культуры Великих Лук – ДК имени В.И. Ленина, отметит свое 95-летие. Этот теплый и по-своему семейный очаг, являющийся единственным крупным учреждением культуры в районе железнодорожного узла, иногда хочется назвать дворцом, ибо и по своей архитектуре, и по сути всего происходящего в нем он таковым и остается на протяжении многих десятилетий.Об этом сегодня пишет газетв «Великолукская правда. Новости».

Сегодня в ДК большая часть творческого потенциала приходится на хореографические коллективы, что говорит лишь о возросшем интересе у горожан разных поколений к пластическому искусству. И такие образцовые коллективы, как «Феникс», «Созвездие», «Жемчужина», «Золотые погоны», «Клякса», безусловно, живут полноценной творческой жизнью, участвуют в конкурсах и фестивалях, задавая тон многим городским праздникам и вечерам.

В свою очередь, дом культуры обогащают талантами вокальный ансамбль «Традиция», молодежный музыкальный театр «Трубадур», рок-группа «Дело Непенина», народный коллектив хореографический ансамбль «Мистерия». Лучшие певческие традиции учреждения также сохраняют мужской хор ветеранов, хор «Россияне» и академический хор. Есть и театр для самых маленьких – «Капитошка», даже уличный театр – «Маскарад». А, кроме того, кто не знает знаменитую студию звукозаписи «Гамма», сохранившую коллекцию голосов и ярких исполнителей, и ветеранов войны!..

Время ограничительных мер не могло не сказаться на работе этого старейшего учреждения Великих Лук. Правда, сложа руки, не сидели, просто творческий поиск в этих условиях стал более напряженным, о чем охотно рассказала Ольга Сергеева.

«Прежде всего, в течение лета мы собственными силами отремонтировали хореографический класс, – сообщила Ольга Викторовна, – теперь там заменены стеклопакеты, полы, чья изношенность просто ужасала. Еще в одном хореографическом классе поменяли пока только окна. Добрым знаком мы также считаем открытие на нашей базе Центра «Волонтеры культуры» и Центра культуры и спорта, которые объединяет так называемый «Экотур», экологический туризм. А это значит, что всем желающим потрудиться на уборке, к примеру, территории какой-нибудь старинной усадьбы, мы охотно выделяем инвентарь и транспорт».

Работники ДК уверены, что к юбилею они смогут разработать интересную концертную программу, если позволит пандемия.

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