Режим нерабочих дней начал действовать в России

10:11, 30 октября 2021, ПАИ

В России из-за сложной обстановки по коронавирусу сегодня, 30 октября, начал действовать режим нерабочих дней. Мера призвана остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «Известия».

Неделя нерабочих дней началась во всех регионах страны и продлится до 7 ноября включительно.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Нерабочие дни введены согласно статье 80 Конституции РФ и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Согласно указу, руководители регионов, исходя из ситуации на местах, могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и могут продлить их после 7 ноября, однако также с сохранением за работниками зарплаты. В Псковской области было принято решение ввести нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября включительно.