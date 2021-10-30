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Общество

Золотыми знаками ГТО наградили псковичей - участников проекта развития воркаут-движения

Фото движения Street Workout.

Награждение золотыми знаками ГТО участников Проекта развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО состоялось сегодня в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Спортивное движение Street Workout занималось бесплатной подготовкой молодёжи от 14 до 35 лет по всем нормативам комплекса ГТО. Проект реализовывался в 2020-2021 гг. Заслуженные знаки ГТО помогут ребятам при поступлении в вузы, позволят получить бонусы в различных высших образовательных организациях и на службе, на работе в компаниях.

Фото движения Street Workout.


Проект реализовывался с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», Регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра, администрации Псковского района.
 

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