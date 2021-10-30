МЧС призывает псковичей соблюдать правила пожарной безопасности в нерабочие дни
В Главном управлении МЧС России по Псковской области сообщили, что с начала 2021 года на территории региона зарегистрировано 3350 пожаров, в результате которых погибло 76 человек, 41 человек пострадал. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неисправная электропроводка.
В преддверии нерабочих дней во избежание возникновения пожаров в ведомстве напоминают:
– пользуйтесь только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки;
– не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;
– уходя из дома убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены;
– убедитесь, что вы не оставили тлеющие сигареты или горящие свечи;
– не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им разжигать печи;
– запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
– храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах;
– немедленно пресекайте любые игры детей с огнём;
– не применяйте нестандартные электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам 01, 101, 112.
Где проводите нерабочие дни?
Авиабилет в Самолву за 3 рубля, балаган для кинематографа, подлинные письма с фронта – в Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья
Правительство РФ одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках
Минздрав РФ сможет устанавливать условия и порядок формирования электронных больничных