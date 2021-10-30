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МЧС призывает псковичей соблюдать правила пожарной безопасности в нерабочие дни

В Главном управлении МЧС России по Псковской области сообщили, что с начала 2021 года на территории региона зарегистрировано 3350 пожаров, в результате которых погибло 76 человек, 41 человек пострадал. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, неисправная электропроводка.

В преддверии нерабочих дней во избежание возникновения пожаров в ведомстве напоминают:

– пользуйтесь только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки;

– не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;

– уходя из дома убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены;

– убедитесь, что вы не оставили тлеющие сигареты или горящие свечи;

– не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им разжигать печи;

– запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

– храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах;

– немедленно пресекайте любые игры детей с огнём;

– не применяйте нестандартные электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам 01, 101, 112.

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