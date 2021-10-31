В Псковскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса
В Псковскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса — 4200 доз «Спутника V». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По его словам, препарат в достаточном количестве есть во всех муниципалитетах. В настоящее время использовано 80,9 % поступившей в регион вакцины.
На данный момент первым компонентом привились 207 746 жителей региона, в том числе 676 — за минувшие сутки. 195 192 человек завершили вакцинацию, из них 595 — за прошедшие 24 часа. 12 590 жителей Псковской области прошли ревакцинацию, прирост за сутки составил 157 человек.
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