В Псковском УФСИН поздравили работников СИЗО и тюрем с профессиональным праздником

17:43, 31 октября 2021, ПАИ

31 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и работники следственных изоляторов и тюрем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. Приказ о праздновании подписал 14 сентября 2006 года бывший директор ФСИН России Юрий Калинин.

На территории Псковской области тюрем нет. В структуре Псковского УФСИН есть два следственных изолятора — СИЗО-1 в Пскове и СИЗО-2 в городе Великие Луки.

В пресс-службе УФСИН отметили, что работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости. Приоритетным направлением деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы является надёжная изоляция подозреваемых, обвиняемых и осуждённых и обеспечение тем самым объективного и полного расследования уголовных дел, а также соблюдение прав и законных интересов указанных лиц, создание условий содержания, соответствующих требованиям федерального законодательства.

«Вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи, проявляя профессионализм, принципиальность, настойчивость и высокую ответственность в деле служения Отечеству», — обратились в УФСИН к виновникам торжества. Руководство, совет ветеранов, личный состав УФСИН России по Псковской области поздравили всех сотрудников и ветеранов учреждений с профессиональным праздником, пожелали им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа.