Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском УФСИН поздравили работников СИЗО и тюрем с профессиональным праздником

31 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и работники следственных изоляторов и тюрем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. Приказ о праздновании подписал 14 сентября 2006 года бывший директор ФСИН России Юрий Калинин.

На территории Псковской области тюрем нет. В структуре Псковского УФСИН есть два следственных изолятора — СИЗО-1 в Пскове и СИЗО-2 в городе Великие Луки.

В пресс-службе УФСИН отметили, что работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости. Приоритетным направлением деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы является надёжная изоляция подозреваемых, обвиняемых и осуждённых и обеспечение тем самым объективного и полного расследования уголовных дел, а также соблюдение прав и законных интересов указанных лиц, создание условий содержания, соответствующих требованиям федерального законодательства.

«Вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи, проявляя профессионализм, принципиальность, настойчивость и высокую ответственность в деле служения Отечеству», — обратились в УФСИН к виновникам торжества. Руководство, совет ветеранов, личный состав УФСИН России по Псковской области поздравили всех сотрудников и ветеранов учреждений с профессиональным праздником, пожелали им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

31 октября 2021

Новый КоАП РФ даст возможность платить административные штрафы со скидкой
31 октября 2021

Неделя начинается с «Псковского телеграма Online»
31 октября 2021

Псковичам рассказали, где можно привиться «Спутником-лайт»
31 октября 2021

В Красногородском районе произошел пожар в нежилом доме
31 октября 2021

В Красногородске загорелся магазин

31 октября 2021

Минпросвещения планирует закрыть прием в колледжи по 43 профессиям
31 октября 2021

Для вакцинации детей и подростков концентрация вакцины «Спутник V» снижена в 5-10 раз

31 октября 2021

Артиллерийский снаряд обнаружен в Великолукском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...