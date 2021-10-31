Житель Куньинского района отправится в колонию за угон автомобиля

17:53, 31 октября 2021, ПАИ

Житель Куньинского района отправится в колонию за угон автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

10 августа 2021 года молодой человек решил угнать «Фольксваген-Гольф», припаркованный во дворе дома на улице Дзержинского в посёлке Кунья, чтобы доехать до деревни Плюхново. Он подошёл к автомобилю и через незапертую водительскую дверь проник в салон. Соединив провода зажигания, злоумышленник завёл двигатель и отправился по своим делам.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Также молодого человека лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 лет 6 месяцев 15 дней.