Как сэкономить на ОСАГО, рассказал эксперт
Экономия на ОСАГО возможна как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения, рассказал агентству «Прайм» начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.
Эксперт заметил, что в связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение.
Попков пояснил, что в этом случае появляется возможность получить скидку до 50%.
Также не стоит забывать, что за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка, а также о возможности снижения цены для опытных водителей со стажем более трех лет, заключил собеседник агентства.
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