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Общество

Как сэкономить на ОСАГО, рассказал эксперт

Экономия на ОСАГО возможна как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения, рассказал агентству «Прайм» начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

Эксперт заметил, что в связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение.

Попков пояснил, что в этом случае появляется возможность получить скидку до 50%.

Также не стоит забывать, что за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка, а также о возможности снижения цены для опытных водителей со стажем более трех лет, заключил собеседник агентства.

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