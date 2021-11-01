14 ДТП произошло в Псковской области за неделю

09:36, 01 ноября 2021, ПАИ

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14 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области с 25 по 31 октября. Жертвами данных аварий стали четыре человека, 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

За неделю инспекторы выявили 51 нетрезвого водителя, из них девять повторно. Также за данный период сотрудники регионального отделения ГИБДД УМВД России пресекли 2 016 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!», - написали в ведомстве.