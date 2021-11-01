Ура, каникулы! Псковские випы рассказали, как отдыхали в детстве

12:37, 01 ноября 2021, ПАИ

Просмотры фильмов, чтение книг, игры во дворе, встречи с друзьями, отдых в деревне и нескончаемые тренировки – спикеры медиацентра Псковского агентства информации вспомнили детство и рассказали, как проводили школьные каникулы.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова:

Телевизор смотрели, играли, ходили к подружкам в гости. На зимних каникулах очень часто ходили на каток на «Машиностроителе». Я раньше жила на улице Звездной, там на Сиреневом бульваре была такая хоккейная коробка, и мы туда ходили как раз кататься на коньках. Мальчики играли в хоккей, мы катались на коньках – все было очень интересно и хорошо.

На осенних каникулах такого развлечения не было, поэтому больше времени проводили дома за просмотром различных фильмов, за какими-то играми с подругами и беседами. В гости можно было прийти, почитать какую-то интересную книгу. Несмотря на то что у нас не было никаких гаджетов, мы чем только себя могли занять – это просмотром телевизора.

Весной уже поинтереснее, солнце – хорошо, классно, мы бегали, играли. У нас еще были игры в казаков-разбойников, и в резиночку прыгали.

Сейчас не получается, конечно, полностью отстраниться от работы даже во время отпуска, но всегда хочется просто отключиться от всего и просто заниматься чем-то приятным именно как в виде отдыха.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева:

Большинство своих каникул я проводила у бабушки в деревне. Давала родителям своим отдохнуть от себя и уезжала к бабуле в любом возрасте, начиная, наверно, с первого класса и заканчивая уже, наверно, 10-11-м классом, все время была у бабушки. Мы очень любили с бабулей читать книги: всегда днем занимались какими-то делами, что-то вкусненькое готовили, что-то я ей помогала по хозяйству, а вечером всегда читали книги. У бабушки была большая библиотека. Ну а иногда, конечно же, смотрели какие-то хорошие, старые добрые фильмы, такие как «Электроник», например, или «Гостья из будущего» и таким образом коротали вот эти небольшие каникулы.

Во время осенних каникул мы наслаждались общением друг с другом. К сожалению, бабушки теперь уже нет, и я вот, наверно, с теплотой и каким-то трепетом вспоминаю эти годы и наши добрые, теплые каникулы, хотя они были и осенними.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко:

Осенние каникулы у меня воспринимаются с ноткой уюта, теплоты, возможности побыть с семьей. Я из многодетной семьи, нас четверо в семье, поэтому осень всегда такая возможность пообщаться, почитать книги, потому что я очень люблю художественную литературу и даже в учебные годы имела вот эту возможность реализовывать именно в период каникул. Во время каникул можно было с семьей узким кругом посмотреть фильм. Осень располагает к теплу, к чашечке чая с медом. Поэтому я думаю, что сейчас нужно этими каникулами воспользоваться именно таким образом.

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

Осенние каникулы зачастую проводил, наверно, в рамках какого-то активного отдыха: я очень увлекался футболом, теннисом и вообще различными видами спорта в школьные годы и всегда использовал эти свободные деньки как возможность провести их на улице, наверно, с утра до ночи. Любителем был пропадать, мог полдня играть в футбол, потом перейти на школьный двор и играть. У нас это называлась игра в козла, насколько я помню. Соответственно, я мог с легкостью дальше пять часов провести за этим милым занятием (энергии было много и, наверно, близко к бесконечности) и в десять вечера уже прийти домой, покушать и лечь спать. Немножко играли в приставку с друзьями (тогда она уже, по-моему, появлялась).

В каникулярный период мы всегда сосредотачивались на возможности общаться с друзьями без ограничения по времени. Естественно, какие-то варианты совместных просмотров фильмов, игры компьютерные и так далее тоже имели место, но очень локально. Изредка выезжали за город. Обычно в этот период уже достаточно прохладно, поэтому в выходные порой мы позволяли себе поехать на дачу с родителями, пожарить шашлыки.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев:

Никаких каникул и не было, потому что я же в средней школе занимался плаванием, и мне кажется, мы на каникулах все равно занимались плаванием и тренировками.

Вот в самой начальной я, конечно, не помню. Ребенком? Ну, наверно, тоже какие-то фильмы смотрели, какие-то домашние развлечения были, кинотеатр. Средняя школа – да, мне помнится. Хотя эти тренировки, кстати (да, я сейчас вспоминаю), наверно, были в немножко облегченном режиме, но все равно тренировочный процесс шел в школе олимпийского резерва «Барс». Мои любимые виды плавания были на спине (я неплохо плавал) и комплексное плавание – это когда четыре вида совмещены все вместе.

Когда уже вырастаешь или даже просто потом с друзьями, которые не занимаются плаванием, во дворе обсуждаешь – конечно, действительно дети по-другому отдыхали, нежели чем на тренировках.

Исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев:

На каникулах гуляли с ребятами во дворе, бегали, играли в войнушку, в футбол и в различные другие игры. Бывало, уходили в другие дворы, но это же все всегда заканчивалось конфликтными ситуациями, поэтому в основном из своего двора никуда не уходил.

Просмотры телевизора тоже были, но вспомните, какой тогда был телевизор. А в это время, кстати, утром небольшие передачи были, какое-то небольшое вещание, и вечером – в шесть или в пять начиналось, а все остальное днем сетка висела на экране телевизора. Постарше был – уже книжки читал.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров:

У меня папа – военный, поэтому с пятого по десятый класс я жил в ГДР, в городе Веймаре. [Город] исторический, так что я праздновал тысячелетие города Веймара в 1975 году. Поэтому там не было российского телевидения, там было немецкое. Мы уезжали раз в год в отпуск с родителями в Союз, как это называлось, поэтому осенние каникулы я проводил в Германии. Золотая осень, прекрасные каштаны, парки.

Если говорить с пятого, например, по, наверно, все-таки восьмой класс, это все-таки гарнизон. Это ты бежишь на территории части и находишься все время на каких-нибудь спортивных площадках, играешь.

Со сверстниками со своими знакомился, с солдатами какими-то, все это понятно. А уже восьмой, девятый, десятый класс – это уже когда тебя отдельно родители спокойно отпускают в город, например, ты ходишь уже с ребятами по городу, встречаешься, у тебя уже немецкие друзья и так далее. Ну все как-то вот так вот. Мы ходили даже в немецкий кинотеатр, смотрели фильмы.

Во дворе играли в футбол, волейбол. Как-то у нас бассейн замерз, мы даже в хоккей чуть-чуть играли, хотя, в общем, Тюрингия – это юг Германии и, по большому счету, там такая зима теплая.

Восьмой класс – там зимние каникулы, я там болел, потому что была эпидемия гриппа страшная. Почему запомнил – потому что заболел в первый день зимних каникул и выздоровел в последний день. И маме сказал: «Я же завтра в школу не иду?» Она сказала: «Нет, идешь, все нормально». Так что вот такая история.