Водителя легковушки госпитализировали после столкновения с грузовиком в Псковском районе
Водителя легкового автомобиля госпитализировали после столкновения с грузовиком в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 1 ноября на автодороге Псков – Гдов.
По предварительным данным, автомобили ГАЗ-3309 и ВАЗ-2112 двигались в попутном направлении в сторону Гдова.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Грузовик остановился для совершения поворота в деревню Струково. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и совершил наезд на заднюю часть транспортного средства, после чего произошло опрокидывание грузовика. Водителя ВАЗа зажало в кабине, прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента и передали медикам.
В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, мужчину в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи для госпитализации. Водитель грузовика от госпитализации отказался.
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Водителя легковушки госпитализировали после столкновения с грузовиком в Псковском районе