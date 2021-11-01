Водителя легковушки госпитализировали после столкновения с грузовиком в Псковском районе

13:28, 01 ноября 2021, ПАИ

Водителя легкового автомобиля госпитализировали после столкновения с грузовиком в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 1 ноября на автодороге Псков – Гдов.

По предварительным данным, автомобили ГАЗ-3309 и ВАЗ-2112 двигались в попутном направлении в сторону Гдова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Грузовик остановился для совершения поворота в деревню Струково. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и совершил наезд на заднюю часть транспортного средства, после чего произошло опрокидывание грузовика. Водителя ВАЗа зажало в кабине, прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента и передали медикам.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, мужчину в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи для госпитализации. Водитель грузовика от госпитализации отказался.