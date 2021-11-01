Три человека пострадали в ДТП на трассе Псков – Гдов
На 6-м километре трассы Псков – Гдов в результате ДТП пострадали три человека, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero въехал в автомобиль Pontiac, который врезался в КамАЗ. Известно, что грузовик в это время занимался уборкой проезжей части. В результате ДТП пострадали 33-летняя женщина, 52-летняя женщина и 44-летний мужчина.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Прибывшие на место ДТП спасатели произвели отключение аккумулятора и оказали первую медицинскую помощь. На месте также работали скорая и аварийно-спасательная служба. Подробности уточняются.
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