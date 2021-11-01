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Общество

264 млн направлено в районы Псковской области на социальные выплаты

264 млн рублей направил комитет по социальной защите населения Псковской области в районы на финансирование по ряду выплат. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Речь идет о ежемесячных пособиях на ребенка военнослужащего; на третьего ребенка или последующих детей; в связи с рождением первого ребенка; при рождении ребенка неработающим гражданам; по уходу за ребенком до 1,5 лет; при устройстве ребенка в семью. Также средства пойдут на региональные социальные доплаты к пенсии, реализацию мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации, ежегодную выплату на приобретение твердого топлива федеральным льготникам, ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно будет направлена в ближайшее время.

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