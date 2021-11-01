Четыре водителя повторно сели за руль нетрезвыми в Пскове, Великих Луках и Гдовском районе

16:30, 01 ноября 2021, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Гдовском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

31 октября ночью в Пскове у дома на улице Машинистов правоохранители остановили автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управляла 58-летняя псковичка, у которой наблюдались признаки алкогольного опьянения.

В тот же день ночью в Великих Луках на улице Русакова на «Форде» ехал 47-летний горожанин, который, как оказалось, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Еще двоих нетрезвых водителей задержали 29 и 31 октября в Гдовском районе.

По всем данным фактам полицией ведутся проверки.