Псков — город хлебный: работа пекаря в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева»

20:20, 02 декабря 2021, ПАИ

Пекарь ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» Наталья Данилова рассказала Псковскому агентству информации, как пекут самый вкусный в Пскове хлеб, что предпочитают на завтрак псковички и почему выпечка с завода никогда не будет похожа на пироги из пекарни.

О четырёх звёздах, страхе и начале пути

Работа в пекарне всегда казалась мне очень интересной и необычной. Свою профессию пекаря-кондитера-тестовода я получила в Псковском профессиональном училище № 15. Практика практикой, но без теории, как и везде, никуда. В ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева» работаю уже девять лет. Устроилась практически сразу после выпуска. Однажды ехала в автобусе и услышала объявление о вакансии пекаря в ресторане.

Поначалу было страшно: куда мне, вчерашней 21-летней студентке, — и в отель с четырьмя звёздами? К тому же и хлеб сам по себе большая ответственность.

Но в итоге собралась с духом, пришла на собеседование, получила работу и ни разу не пожалела о своём решении. В коллектив влилась моментально: меня замечательно приняли, а поддержка коллег постоянно подталкивает к тому, чтобы показывать отличный результат и расти профессионально.

Сначала меня взяли на должность младшего пекаря, а уже через полгода я стала пекарем, затем — старшим и теперь сама учу новеньких, которые к нам устраиваются, и передаю им весь накопленный опыт.

Как ни странно, в пекарне нет места рутине и однообразию: в нашем деле много тонкостей, причём таких, о которых можно узнать только на практике. Иногда какие-то хитрости приходится придумывать самостоятельно — очень увлекает. Поэтому труд совсем не механический «замешал — испёк», это самое настоящее творчество!

О вкусе, пользе и ручной работе

В нашей пекарне широчайший ассортимент — примерно сто наименований. Мы с коллегами постоянно вводим новые позиции. Печём как сдобные и слоёные булочки, так и хлеб на заквасках, безглютеновый хлеб.

Для начинок мы заготавливаем местные продукты — используем грибы и ягоды из псковских лесов, что-то закупаем у местных фермеров. Для теста используем пшеничную, ржаную, льняную, кукурузную, гречневую муку высочайшего качества.

Именно поэтому вкус нашей выпечки особенный. Люди отмечают это, ценят индивидуальный подход, особые вкусовые качества, многие даже специально приезжают за нашей выпечкой из других городов и рекомендуют нас своим друзьям и близким, которые собираются в Псков.

Мы всегда рады предложить нашим гостям выпечку с пылу с жару. Для этого достаточно прийти и сделать заказ в «Пироговых палатах», а если есть желание побаловать близких горячими пирогами, мы испечём их к тому времени, к которому пожелает заказчик.

У нас практически полностью ручное производство, потому что тесто надо чувствовать. Хлеб всегда вбирает в себя энергию того, кто его пёк. В каждую булочку я вкладываю частицу души, очень серьёзно к этому отношусь, именно поэтому каждая получается особенной и очень вкусной. Для меня это всегда очень волнительный процесс, несмотря на многолетний опыт.

О редких специалистах и моде на выпечку

Я и коллеги гордимся постоянным обновлением, расширением ассортимента выпечки. К нам регулярно приезжают специалисты с мастер-классами, которые подсказывают, в каком направлении двигаться, а мы добавляем к полученным знаниям что-то своё. Вся наша команда — пекари-универсалы. Можем замесить и выпечь любое изделие, поэтому всегда друг у друга на подхвате.

И коллеги, и руководство всегда на твоей стороне, а это вселяет уверенность в своих силах и очень вдохновляет. К тому же хороший пекарь — большая редкость, специалисты всегда в цене, их не хватает. Нас берегут, ценят и лелеют.

Практически в любой сфере, которая относится к потреблению и услугам, есть своя мода, кулинария не исключение. Сейчас в моде эксперименты, новинки, но исключительно полезные для здоровья. Выпечка больше не ассоциируется с лишними килограммами: наши гости следят за фигурой и отказываются от дрожжевых булочек, и мы, разумеется, меняемся вслед за ними.

Насчёт сезонной моды на выпечку ничего не могу сказать, а вот гендерная есть: мужчины предпочитают пироги и пирожки с мясными и грибными начинками — основательные, сытные. Женщины особенно любят хлеб на закваске без дрожжей — в нём как раз есть небольшая приятная кислинка, а ещё предпочитают сладкую выпечку.

Ежедневно из наших печей на столы к гостям Пскова и к горожанам отправляется несколько сотен свежайших пирогов, булочек и буханок. За каждое изделие мы отвечаем, гарантируем его отличный вкус, качество и полезные свойства.

Что касается меня, я люблю готовить абсолютно всё. Назвать что-то одно сложно. Ну а если выбирать выпечку к чаю за домашним столом, то мой фаворит — пирог с клубникой.