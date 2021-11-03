Псковичи стали чаще возвращать покупки в интернет-магазины с помощью «Почты России»

23:44, 02 ноября 2021, ПАИ

С января по сентябрь этого года в Псковской области клиенты «Почты России» с помощью услуги «Лёгкий возврат» вернули в интернет-магазины около 1 400 своих покупок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС по Псковской области, это в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего на Северо-Западе за рассматриваемый период времени клиенты «Почты России» с помощью услуги «Лёгкий возврат» вернули в интернет-магазины более 66 тысяч товаров. Это почти в два раза превышает показатели прошлого года.

«Наши партнёры – интернет-магазины и их покупатели оценили услугу «Почты России» «Лёгкий возврат». Это удобное решение, которое превращает возврат товара в конкурентное преимущество интернет-магазинов и маркетплейсов. По статистике, в среднем люди возвращают 82 % приобретенной одежды, 32 % обуви и 31 % электротоваров. Наша услуга позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары через почтовые отделения. При этом для возврата заказа покупателю необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность», – рассказала заместитель директора по электронной коммерции в Северо-Западном макрорегионе АО «Почта России» Елена Васильева.

Условие только одно – интернет-магазин должен быть подключён к услуге «Лёгкий возврат». Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан «Почта России» предоставляет возможность быстро подключиться к услуге по договору оферты. Услуга доступна как крупным федеральным и международным компаниям, так и небольшим магазинам. Среди широко известных торговых площадок сервисом «Лёгкий возврат» «Почты России» пользуются AliExpress, H&M и другие.