Названы признаки любви с первого взгляда

11:39, 03 ноября 2021, ПАИ

Учёные назвали несколько признаков любви с первого взгляда. Исследователи из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что при взаимной симпатии люди проявляют схожие физиологические реакции для формирования более прочных отношений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Специалисты пригласили 142 свободных гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет на четырёхминутные свидания вслепую в специальных кабинках. Участники были отделены друг от друга барьером, который опускался на несколько секунд, позволяя им сформировать первое впечатление. Также участники надевали очки для отслеживания глаз со встроенными камерами и устройствами для измерения физиологических сигналов, включая частоту сердечных сокращений и проводимость кожи. Во время общения испытуемые должны были несколько раз оценить привлекательность собеседника по шкале от 0 до 9.

В результате исследования 17 % пар договорились устроить второе свидание. При этом учёные установили, что у понравившихся друг другу молодых людей синхронизировались определенные показатели – пульс ускорялся и замедлялся в одно и то же время, также одновременно изменялась потливость ладоней.

Всё это указывает на зарождающуюся влюбленность. По всей видимости, при взаимной симпатии люди проявляют схожие физиологические реакции, что позволяет сформировать более прочную связь, подчеркнули учёные.