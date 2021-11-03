Федеральные средства привлекут для возведения временного моста через реку Великую в Пскове

14:01, 03 ноября 2021, ПАИ

В Пскове для возведения временного моста через реку Великую на время капитального ремонта Ольгинского моста привлекут средства из федерального бюджета. Об этом заявил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в Instagram.

По словам Елкина, временный мост сейчас находится в проектировании. Его будут возводить в рамках общего проекта капитального ремонта моста через Великую.

«Объект достаточно дорогой, неподъемный для бюджета Пскова, даже для бюджета Псковской области. Поэтому будем привлекать федеральное финансирование. Надеюсь, что, как только мы пройдем повторную экспертизу, направим соответствующее обращение в федеральный центр, в Москву, и будем с ними активно работать по поводу выделения средств. Потому что это действительно очень важно», - отметил Борис Елкин.

При этом он подчеркнул, что сейчас на первом месте стоит вопрос реконструкции Троицкого моста. Сейчас объект выставлен на торги для определения подрядной организации.

«Поэтому сейчас мы сделаем Троицкий мост, и только после окончания строительства Троицкого моста можно говорить уже о капитальном ремонте Ольгинского», - заключил Елкин.