Плюсский район может получить средства по проекту комплексного развития сельских территорий

17:01, 03 ноября 2021, ПАИ

Плюсский район может получить средства в рамках федерального проекта по комплексному развитию сельских территорий. Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с редакторами районных газет.

В редакции газеты «Плюсский край» отметили, что для вхождения в федеральный проект муниципалитет за счёт собственных средств разработал и подготовил проектно-сметную документацию на строительство трёх объектов — очистных сооружений в посёлке Плюсса и Заплюсье, центра культурно-спортивного развития в селе Ляды, а также на капремонт здания, в котором располагаются детская школа искусств и районная библиотека. «Вся подготовленная документация, включая заявку, была вовремя отправлена в Минсельхоз. Как вы считаете, есть шанс для включения нашего района в план мероприятий по этому проекту?» - поинтересовались у губернатора в редакции.

«Заявка Плюсского района десятая из всех поданных, поэтому шансы получить средства есть, — пояснил Михаил Ведерников. — Всё зависит от того, какой объём средств министерством будет определён на эти цели. Этот вопрос находится на особом контроле».