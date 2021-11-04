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Общество

Опубликованы результаты исследования сегмента ТГ-каналов Псковской области

Telegram-канал «Псковские новости» опубликовал очередной свод данных и обзор за октябрь 2021 года о состоянии дел в псковском сегменте Telegram.

В исследовании отмечается, что ТГ-канал «Псковские новости» продолжает лидировать по индексу цитируемости с показателем 120 единиц, следом – ПЛН со 115 и «Прикладная социопатия» со 113 единицами».

В то же время на первом месте по приросту подписчиков в октябре стал «Официальный телеграм Псковской области».

Авторы исследования добавили, что рывком месяца стал ЧП-канал «Псковская сводка», который обошёл по числу подписчиков «Псковские новости». «Как мы и прогнозировали, грамотно выстроенная работа по оперативному и эксклюзивному освещению ЧП и ДТП найдёт свою благодарную аудиторию, которая будет только расти. Так и случилось», – заметили авторы исследования.

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