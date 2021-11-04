Россиянин потребовал взыскать 1 миллиард долларов с рок-группы Metallica
Россиянин подал в суд иск с требованием взыскать 1 миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел.
Отмечается, что иск был подан Иваном Хохловым в Арбитражный суд Орловской области. По данным юридического Telegram-канала Арбитр, в иске мужчина заявляет, что является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов.
Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий.
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