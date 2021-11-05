В кольце нерабочих дней. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

17:05, 05 ноября 2021, ПАИ

Всё больше российских регионов объявляют о том, что продлевают режим нерабочих дней. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил пока только о том, что QR-коды будут распространяться и на новые сферы. Тема эффективности нерабочих дней получила широкое обсуждение в российских, псковских телеграм-каналах. Статистика пока говорит о том, что четвёртая волна коронавируса далека от спада. Об этом в пятницу, 5 ноября, в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят её соведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в очередном выпуске видеопроекта речь пойдёт об итогах октября для медиасферы региона, о новых поворотах в истории с заражённой АЧС свининой, а также об особенностях подсчёта вакцинированных от ковида некоторыми известными анонимными авторами телеграм-каналов.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в региональном телеграм-пространстве.