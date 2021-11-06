Цифровую инсталляцию «Корень» представит французская художница в псковской галерее «Цех»

14:17, 06 ноября 2021, ПАИ

Трансформирующаяся цифровая инсталляция Анн-Софи Эмар, исследующая тему памяти и её связь с новым опытом, обогащается от контакта с окружающим пространством. Каждая новая выставка дополняет существующую визуальную материю новыми изображениями. Следующим городом, который войдёт в память инсталляции «Корень», станет Псков. В понедельник, 8 ноября, художница презентует свой проект в театральной галерее «Цех». На открытие выставки приглашаются все желающие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Корень» – это мобильная библиотека памяти, парусник, состоящий из изображений, видеобарельеф из открытых книг. В открытых книгах – название проекта и история его развития. В результате создаётся иллюзия чего-то неразделимого, единого до такой степени, что кажется, будто скульптура подсвечивается изнутри.

Видеоскульптура была создана в 2016 году в Гонконге и на шотландском острове Папа-Уэстрей в рамках резиденции Papay Gyro Nights. С 2017 года является трасформирующейся инсталляцией. В каждом городе и на каждой новой выставке в неё добавляются новые изображения, в том числе российских городов, которые посетят художница и куратор Габриэль Сушер благодаря проекту Французского института, – это Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Псков, Уфа.

«Корень» является моей ключевой работой на тему памяти: что мы несём с собой из своего прошлого, как эта память будет реагировать на контакты с новыми территориями, которые мы будем посещать, где будем жить? Как художник, я размышляю над этими вопросами на основе поэтической и многослойной материи, какой является изображение. Я создаю единую ткань из своего наследия и того, что я для себя открываю», – говорит Энн-Софи Эмар.

Французская художница Анн-Софи Эмар закончила Школу искусств Клермон-Феррана в 1997 году. В 2003 году она прошла арт-резиденцию Les inclassables в Монреале, в рамках которой она начала работать с фотографией.

Персональные выставки художницы проходили в музее Роже-Кийо Клермон-Феррана, в галерее Клер Гасто в Клермон-Ферране и в галерее Одиль Уизман в Париже. Художница регулярно выставляется за рубежом – в Шотландии, Гонконге, Тегеране. Сегодня многие её работы представлены в Региональном фонде современного искусства (FRAC) Оверни.

В 2012 году её фотографии были отобраны Дэвидом Линчем в его издание «Paris Photo глазами Дэвида Линча».

В марте 2020 года Анн-Софи Эмар закончила двухгодичную резиденцию, посвящённую памяти в Клермон-Ферране. Тема памяти проходит красной линией через всё творчество художницы.

Презентация проекта «Корень» пройдёт в театральной галерее «Цех» (улица Пушкина, 13а) в понедельник, 8 ноября, в 18:00. Выставка продлится с 8 по 21 ноября. Галерея «Цех» работает ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход для посетителей свободный.