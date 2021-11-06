Премьер-министр РФ продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Документом вносятся изменения в сроки проведения розыгрышей: теперь они проводятся до 31 декабря 2021 года.
Оператор на сайте стимулирующего мероприятия в интернете проводит розыгрыш четыре раза за весь период, а число денежных призов увеличивается с 1 до 2 тысяч.
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