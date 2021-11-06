Эксперт рассказал, как распознать взлом смартфона

23:37, 06 ноября 2021, ПАИ

Любая нестандартная или подозрительная активность смартфона может свидетельствовать о его взломе киберпреступниками. Об этом рассказал агентству «Прайм» заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.

Одним из признаков проникновения в смартфон, считает эксперт, может быть увеличение скорости разрядки. Если устройство стало быстрее садиться, возможно, в нём находится вирус-шпион, из-за активности которого повышается нагрузка на аккумулятор.

Кроме того, на взлом может указывать появление новых приложений. Как правило, подобные программы не поддаются удалению или закрытию. То же самое касается и функций мобильной связи или Wi-Fi, которые начинают жить своей жизнью.

Также автоматическая блокировка приложений безопасности служит своеобразной «чёрной меткой» хакеров.

Эксперт добавил, что присутствие вредоноса на смартфоне может быть афишировано подозрительными уведомлениями. Их появление свидетельствует о том, что проникший в систему зловред произвёл несанкционированные изменения прошивки.

Самым явным признаком взлома будет беспричинное списание денег со счёта.