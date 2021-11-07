Анастасия Повторейко назвала детскую вакцинацию приоритетным вопросом

08:55, 07 ноября 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте на вопрос о детской вакцинации заявила, что на данный момент это является приоритетным вопросом для врачебного сообщества.



«Как и для всего врачебного сообщества вопрос сложный. Но, учитывая, как тяжело болеют дети из групп риска, в настоящее время приоритетный», — ответила Повторейко.