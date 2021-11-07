Псковичам рассказали о вреде приёма антибиотиков при COVID-19
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте на вопрос о приеме антибиотиков во время болезни коронавирусной инфекции прокомментировала, что антибиотики ухудшают течение болезни.
«Антибактериальная терапия противопоказана, более того, антибиотики доказанно ухудшают течение COVID-19», — ответила на вопрос главврач инфекционной больницы.
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