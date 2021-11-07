Псковичам рассказали о вреде приёма антибиотиков при COVID-19

09:05, 07 ноября 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте на вопрос о приеме антибиотиков во время болезни коронавирусной инфекции прокомментировала, что антибиотики ухудшают течение болезни.

«Антибактериальная терапия противопоказана, более того, антибиотики доказанно ухудшают течение COVID-19», — ответила на вопрос главврач инфекционной больницы.