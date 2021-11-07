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Общество

Любителя крепкого алкоголя задержали в Пскове

7 ноября экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего псковича, похитившего из торгового зала две бутылки водки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка.

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