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Происшествия

В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля

Фото: "Сельская новь"

7 октября на автодороге Порхов-Успенье, возле деревни Сопрыгино Бежаницкого района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в котором пассажир одного из автомобилей скончался на месте. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Сельская новь».

По предварительным данным, Ford Focus двигался со стороны Бежаниц. Renault Logan и Lada Granta шли по встречной полосе из деревни Сопрыгино.

По словам водителя автомобиля Renault Logan, водитель Ford Focus, выйдя из поворота, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, задев по касательной её автомобиль, совершил лобовое столкновение с Lada Granta.

  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"
  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"
  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"
  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"
  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"
  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"
  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"
  • В результате тройного ДТП в Бежаницком районе погиб пассажир автомобиля
    Фото: "Сельская новь"

В результате столкновения один из пассажиров Lada Granta скончался на месте. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Водители Lada Granta и Ford Focus были доставлены в Бежаницкую межрайонную больницу, но, после осмотра врачами , от госпитализации отказались.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» и МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются

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