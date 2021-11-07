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Вставная челюсть, платье для кошки и костюм клоуна – россияне рассказали, какие товары приобрели в «черную пятницу»

Больше половины россиян хотя бы раз приобретали товары по скидкам в «черную пятницу». 31% участников опроса заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции в этот день, пишет ТАСС.

В числе такие ненужных покупок оказались вставная челюсть, платье для кошки и костюм клоуна, показал проведенный Райффайзенбанком опрос.

Обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже – ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби.

К их числу самых бесполезных вещей, купленных на распродаже, россияне отнесли вставную челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерицу, шубу на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки.

Кроме того, 31% респондентов заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. При этом лишь 2,5% участников опроса считают бесполезными все покупки, сделанные в «черную пятницу».

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Омской, Новосибирской, Ростовской областей и Краснодарского края.

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